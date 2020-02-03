Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью. В последний раз в октагон он выходил 29 декабря. Россиянин нокаутировал американца Куинтона Джексона в рамках организации Bellator в японской Сайтаме.
"Возможно, выступлю летом или осенью. Переломов нет, но я ушиб руку последним ударом - немножко барахлит средний палец, и травмировал ногу", - заявил Емельяненко в интервью ТАСС.
Емельяненко должен провести ещё два боя по контракту с Bellator. Семья 43-летнего спортсмена против этого.
"Мои девочки постоянно мне об этом [завершении карьеры] говорят, а также мама, жена, старшая дочка. Все очень переживают, ждут не дождутся, когда я закончу. Но все понимают, что это мое решение, и меня поддерживают", - заявил Емельяненко.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.