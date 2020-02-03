Фёдор Емельяненко может провести ещё один бой, но его семья против

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью. В последний раз в октагон он выходил 29 декабря. Россиянин нокаутировал американца Куинтона Джексона в рамках организации Bellator в японской Сайтаме.

"Возможно, выступлю летом или осенью. Переломов нет, но я ушиб руку последним ударом - немножко барахлит средний палец, и травмировал ногу", - заявил Емельяненко в интервью ТАСС.

Семья Емельяненко против боёв

Емельяненко должен провести ещё два боя по контракту с Bellator. Семья 43-летнего спортсмена против этого.