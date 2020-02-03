Новак Джокович стал первой ракетой мира, София Кенин - седьмой
В рейтинге ATP после Australian Open сменился лидер. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл в финале австрийца Доминика Тима и обошёл в рейтинге испанца Рафаэля Надаля.
Среди россиян лучшим остаётся Даниил Медведев, который занимает пятое место. Андрей Рублёв занимает 15-е место, Карен Хачанов - 17-е.
В рейтинге WTA лидерство сохранила австралийка Эшли Барти. Победительница Australian Open София Кенин вышла на седьмое место с 15-го.
Лучшая россиянка в рейтинге - Екатерина Александрова - идёт 28-й. Также в первой сотне Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина и Виталия Дьяченко.
Рейтинг ATP от 3 февраля
- 1 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9720 очков,
- 2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9395,
- 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130,
- 4 (5). Доминик Тим (Австрия) - 7045,
- 5 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5960,
- 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4745,
- 7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3885,
- 8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2905,
- 9 (10). Гаэль Монфис (Франция) - 2700,
- 10 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555...
- 15 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2174...
- 17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 1995.
Рейтинг WTA от 3 февраля
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8367
- ,2 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6101,
- 3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5290,
- 4 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4775,
- 5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4675,
- 6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4665,
- 7 (15) София Кенин (США) - 4495,
- 8 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) - 3965,
- 9 (9). Серена Уильямс (США) - 3915,
- 10 (6). Наоми Осака (Япония) - 3626...
- 28 (28). Екатерина Александрова (Россия) - 1700...
- 33 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1486...
- 38 (40). Вероника Кудерметова (Россия) - 1353...
- 49 (53). Светлана Кузнецова (Россия) - 1123...
- 54 (58). Анна Блинкова (Россия) - 1049...
- 71 (69). Дарья Касаткина (Россия) - 850...
- 89 (89). Виталия Дьяченко (Россия) - 709...