Новак Джокович стал первой ракетой мира, София Кенин - седьмой

В рейтинге ATP после Australian Open сменился лидер. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл в финале австрийца Доминика Тима и обошёл в рейтинге испанца Рафаэля Надаля.

Среди россиян лучшим остаётся Даниил Медведев, который занимает пятое место. Андрей Рублёв занимает 15-е место, Карен Хачанов - 17-е.

В рейтинге WTA лидерство сохранила австралийка Эшли Барти. Победительница Australian Open София Кенин вышла на седьмое место с 15-го.

Лучшая россиянка в рейтинге - Екатерина Александрова - идёт 28-й. Также в первой сотне Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина и Виталия Дьяченко.

Рейтинг ATP от 3 февраля

1 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9720 очков,

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9395,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130,

4 (5). Доминик Тим (Австрия) - 7045,

5 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5960,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4745,

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3885,

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2905,

9 (10). Гаэль Монфис (Франция) - 2700,

10 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555...

15 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2174...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 1995.

Рейтинг WTA от 3 февраля