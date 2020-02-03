Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о том, сколько зарабатывает по новому контракту. Соглашение между клубом и футболистом было подписано после его выхода из колонии в сентябре 2019 года.
Ранее журналист Василий Уткин сообщил, что зарплата Кокорина составляет 20 тыс. рублей в месяц. Футболист в интервью "Матч ТВ" заявил, что эта цифра близка к действительности.
"Я по условиям трудового соглашения не могу назвать точную зарплату. А то, что говорил Василий Уткин… Он мне даже немного накинул", — заявил Кокорин.
Ранее Кокорин отказался от перехода в "Сочи", из-за чего в российском футболе разгорелся скандал. Трансферная сага футболиста длится более недели.
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