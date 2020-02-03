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Кокорин рассказал о свей маленькой зарплате в "Зените"

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о том, сколько зарабатывает по новому контракту. Соглашение между клубом и футболистом было подписано после его выхода из колонии в сентябре 2019 года.

Ранее журналист Василий Уткин сообщил, что зарплата Кокорина составляет 20 тыс. рублей в месяц. Футболист в интервью "Матч ТВ" заявил, что эта цифра близка к действительности.

"Я по условиям трудового соглашения не могу назвать точную зарплату. А то, что говорил Василий Уткин… Он мне даже немного накинул", — заявил Кокорин.

Трансфер Кокорина

Ранее Кокорин отказался от перехода в "Сочи", из-за чего в российском футболе разгорелся скандал. Трансферная сага футболиста длится более недели.

  • 21 января "Сочи" объявил о договорённости с "Зенитом" об аренде Кокорина до конца сезона.
  • Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил наличие договорённости с "Сочи".
  • Агент и отчим футболиста Кирилл Логинов сообщил о том, что Кокорин отказался переходить в "Сочи".
  • Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что лично договорился с Кокориным о переходе, но в последний момент что-то изменилось.
  • Жена Кокорина Дарья Валитова в Instagram сообщила, что футболиста отправляют в "Зенит-2" — команду ПФЛ.
  • "Зенит" 29 января улетел на сбор в Катар и не взял с собой Кокорина.
  • 30 января Кокорин подтвердил информацию о том, что летит на сбор "Зенита-2" в Турцию.
  • 1 февраля Кокорин прибыл на сбор "Зенита-2".
Темы футбол фк зенит фк зенит-2 трансферы александр кокорин
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