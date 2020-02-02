Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт рассказал о том, когда пройдет бой-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Напомним, бойцы уже дрались друг против друга в октябре 2018 года. Тогда победу одержал Хабиб Нурмагомедов, проведя удушающий прием.
"Сразу после боя Хабиба и Тони начнется священный для мусульман месяц Рамазан, и российский боец будет его пережидать. Так что мы говорим об осени. Сентябрь, октябрь или ноябрь", - пояснил Уайт.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.