Названа примерная дата боя Нурмагомедова и Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт рассказал о том, когда пройдет бой-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Напомним, бойцы уже дрались друг против друга в октябре 2018 года. Тогда победу одержал Хабиб Нурмагомедов, проведя удушающий прием.