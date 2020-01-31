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Умар Кремлев открыл II Всероссийский боксерский форум

Спорт

Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев выразил уверенность, что каждый руководитель спортивной федерации в регионах обязан знать историю, руководствуясь ею в своей работе. Об этом он заявил, выступая с приветственным словом на открытии II Всероссийского боксерского форума в Калининграде. Всего в симпозиуме приняли участие более 500 делегатов из всех субъектов РФ. Об этом сообщает официальный сайт (http://rusboxing.ru/news/federation-news/28896/) Федерации бокса РФ.


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Отметив объединяющую роль бокса как одного из наиболее массовых в мире видов спорта, Кремлев рассказал о приоритетах в работе боксерской федерации на текущий год, призвав руководителей региональных федераций к налаживанию между собой более тесных контактов. Среди направлений работы федерации он особо выделил уважение к истории, ветеранам спорта и традициям боксерского сообщества.

"Нельзя ограничиваться в работе только рамками своего офиса. Нужно активно ездить по другим боксерским залам, общаться со спортсменами и тренерами. Больше внимания нужно уделять общению с представителями СМИ, контактам в социальных сетях. Мы достаточно внимательно следим за развитием взаимодействия между министерствами спорта субъектов, наблюдаем, как работают руководители федераций на местах", — сказал Кремлев.

Он отметил важную роль подобных спортивных форумов и добавил, что одна из главных задач федерации — это последовательное и эффективное развитие работы боксерских школ во всех регионах России.

"В этом году для проведения Всероссийского боксерского форума мы выбрали Калининград. Теперь в этом регионе о боксе заговорят более предметно. Для развития всего российского спортивного движения важно, чтобы и другие федерации в иных видах спорта последовали нашему примеру", — добавил Кремлев.

Темы умар кремлев федерация бокса боксерский форум в калининграде
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