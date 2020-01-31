"Сельта" официально представила Смолова

"Сельта" провела презентацию российского нападающего Федора Смолова. Ранее игрок прошел медосмотр и подписал контракт с клубом. До конца сезона футболист будет выступать на правах аренды.

Смолов выбрал 9-й номер. Футболист вместе с руководством клуба презентовал игровую форму.

Ранее сообщалось, что в соглашении между "Сельтой" и "Локомотивом" есть пункт, по которому испанский клуб может выкупить контракт Смолова летом. Вместе с тем, сумма выкупа пока не определена - клубы проведут дополнительные переговоры позже.

Фёдор Смолов

Для 29-летнего Смолова "Сельта" - седьмая команда в карьере. Ранее он выступал за:

"Динамо" (Москва) - 77 матчей, 4 гола;

"Фейеноорд" (Голландия) - 14, 1;

"Анжи" - 41, 3;

"Урал" - 23, 8;

"Краснодар" - 101, 64;

"Локомотив" - 48, 11.

В составе сборной России провёл 39 матчей и забил 14 голов.

"Сельта"

Клуб из города Виго ведёт борьбу за выживание в испанской Примере. После 21-го тура команда занимает 18-е место (зона вылета), набрав 17 очков. 1 февраля "кельты" отправятся на выездной матч с "Валенсией".

Наиболее успешный период в истории "Сельты" пришелся на конец 90-х - начало 2000-х годов. Тогда за команду успешно выступали Александр Мостовой и Валерий Карпин. В сезоне-2002/03 клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.