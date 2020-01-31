"Сельта" провела презентацию российского нападающего Федора Смолова. Ранее игрок прошел медосмотр и подписал контракт с клубом. До конца сезона футболист будет выступать на правах аренды.
Смолов выбрал 9-й номер. Футболист вместе с руководством клуба презентовал игровую форму.
Ранее сообщалось, что в соглашении между "Сельтой" и "Локомотивом" есть пункт, по которому испанский клуб может выкупить контракт Смолова летом. Вместе с тем, сумма выкупа пока не определена - клубы проведут дополнительные переговоры позже.
Для 29-летнего Смолова "Сельта" - седьмая команда в карьере. Ранее он выступал за:
В составе сборной России провёл 39 матчей и забил 14 голов.
Клуб из города Виго ведёт борьбу за выживание в испанской Примере. После 21-го тура команда занимает 18-е место (зона вылета), набрав 17 очков. 1 февраля "кельты" отправятся на выездной матч с "Валенсией".
Наиболее успешный период в истории "Сельты" пришелся на конец 90-х - начало 2000-х годов. Тогда за команду успешно выступали Александр Мостовой и Валерий Карпин. В сезоне-2002/03 клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.
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