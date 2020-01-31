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Оргкомитет оценил вероятность отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Спорт

Оргкомитет Олимпиады-2020 на данный момент не рассматривает возможность отмены соревнований из-за эпидемии коронавиуса в Китае. Олимпийский турнир состоится в Токио с 20 июля по 9 августа. В Японии на сегодняшний день зафиксировано 17 случаев заболевания без летальных случаев.

"Мы никогда не рассматривали отмену Игр. Оргкомитет продолжит совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и другими сопутствующими организациями и рассмотрит любые контрмеры, которые могут стать необходимыми", - приводит AP заявление оргкомитета Олимпиады-2020.

Эпидемия коронавируса

Вспышка неизвестного типа коронавирса произошла в Ухане. 31 декабря Китай уведомил об эпидемии Всемирную организацию здоровья (ВОЗ). 30 января эпидемия была признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

  • Количество заболевших новым вирусом приблизилось к 10 тыс. человек.
  • Официально подтверждены 213 летальных исходов.
  • Заболевание зафиксировано в 19 странах.
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