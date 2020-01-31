Россиянин Ковалёв завоевал золото в спринте на юниорском ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Алексей Ковалёв выиграл спринтерскую гонку на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде. Дистанцию прошёл за 19 минут 53 секунды без промахов.

Вторым в категории до 17 лет финишировал чех Ондржей Манек, третьим - американец Максим Жермен.

Алексей Зубарев занял 12-е место, Станислав Ильиных - 22-е, Виталий Гатилов - 33-е.

Мужской спринт (U-17) на ЮЧМ

Алексей Ковалёв (Россия) - 19 минут 53 секунды (0 штрафных кругов). Ондржей Манек (Чехия) - +9,3 (0). Максим Жермен (США) - +11,3 (1).

Юниорский чемпионат мира по биатлону

Это пятая награда России на ЮЧМ-2020 и третья золотая. Команда сравнялась с Норвегией в медальном зачёте. Ранее награды завоевали: