Российский биатлонист Алексей Ковалёв выиграл спринтерскую гонку на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде. Дистанцию прошёл за 19 минут 53 секунды без промахов.
Вторым в категории до 17 лет финишировал чех Ондржей Манек, третьим - американец Максим Жермен.
Алексей Зубарев занял 12-е место, Станислав Ильиных - 22-е, Виталий Гатилов - 33-е.
Это пятая награда России на ЮЧМ-2020 и третья золотая. Команда сравнялась с Норвегией в медальном зачёте. Ранее награды завоевали:
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.