Глава Федерации бокса России: не нужно ехать на Олимпиаду без флага

Глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв заявил, что организация по-прежнему считает, что российские боксёры не должны ехать на Олимпиаду-2020 в Токио в нейтральном статусе. Такая вероятность существует, если РУСАДА проиграет дело WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В декабре WADA применило санкции к России, среди которых запрет на участие команды в крупных соревнованиях на четыре года. Кремлёв ранее заявил, что федерация не хотела бы участвовать в Олимпиаде без флага и гимна. Сейчас он подтвердил свою позицию.