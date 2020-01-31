Глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв заявил, что организация по-прежнему считает, что российские боксёры не должны ехать на Олимпиаду-2020 в Токио в нейтральном статусе. Такая вероятность существует, если РУСАДА проиграет дело WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В декабре WADA применило санкции к России, среди которых запрет на участие команды в крупных соревнованиях на четыре года. Кремлёв ранее заявил, что федерация не хотела бы участвовать в Олимпиаде без флага и гимна. Сейчас он подтвердил свою позицию.
"Наша позиция и позиция спортсменов - не ехать на Олимпиаду без флага и гимна. Но если страна скажет ехать, мы так и поступим. Поедем и будем гордиться тем, что выступаем за нашу державу", - приводит ТАСС слова Кремлёва.
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