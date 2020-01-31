Экс-чиновник ВФЛА рассказал, как федерация попалась на подделке справок

Бывший член президиума Всеройссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алексей Кустов рассказал о подробностях "дела Лысенко". В интервью "Правде.Ру" экс-чиновник ВФЛА заявил, что руководство во главе с Дмитрием Шляхтиным сделало легкоатлету поддельную справку.

В "деле Лысенко" виноваты Шляхтин и Загорулько

Прыгун в высоту Лысенко пропустил три допинг-теста за год, из-за чего ему грозила дисквалификация. По словам Кустова, принести в международную федерацию поддельную справку его уговорили руководители ВФЛА и тренер Евгений Загорулько.

"И Загорулько виноват, и Шляхтин виноват. Действительно, парень пропустил три допинг-теста. Ничего страшного не было. Он бы отбыл это наказание и через два года вышел бы с чистой совестью, стал прыгать. Наши чиновники посчитали, что они самые умные: достали фиктивную справку с несуществующей поликлиники и преподнесли так", - заявил Кустов.

Лысенко дал противоречивые показания

По информации Кустова, международная федерация World Athletics провела расследование и на основе показаний легкоатлета выявила, что справка поддельная.

"Там же специалисты непростые, они просто Даню развели. И на противоречивых вопросах он сказал, что, действительно, мне руководство федерации посоветовало принести так. Он на бумаге написал одно, а в реале дал показания совершенно другие. И, как следствие, получилось, что они мировое сообщество обманывают", - сказал Кустов.

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Исключение ВФЛА

Антидопинговый комитет World Athletics (AIU) на основании "дела Лысенко" рекомендовал совету организации полностью исключить ВФЛА. Это приведёт к тому, что российские спортсмены не смогут выступать даже в нейтральном статусе.

31 января минспорта отозвало государственную аккредитацию ВФЛА. Решение временное - до 1 марта. Теперь организация не имеет права проводить соревнование даже на территории России.