Участники московского турнира по MMA устроили массовую драку

На турнире по смешанным единоборствам в Москве под названием "Колизей" бойцы устроили массовую драку. В сети было опубликовано видео, на котором зрители дерутся с применением стульев и других предметов.



Участники московского турнира по MMA устроили массовую драку.

Подробности инцидента в интервью "Пятому каналу" рассказал тренер Павел Муртазин, который работает в клубе "Витязь" города Нагинск. По его словам, провокаторами драки стали сами зрители.

"Ещё до начала массовой драки были всяческие провокации, споры с судьями в коридорах, пихания, толкания, спортсмены не могли просто до клетки дойти. Все это было обеспечено зрителями, которых призывали постоянно организаторы к порядку, но они игнорировали", — заявил Муртазин.

В результате потасовки одному из спортсменов рассекли голову, второму сломали нос, третьем — руку. У одного из участников драки украли телефон.