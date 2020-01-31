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Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА

Спорт

Комиссия государственной аккредитации общественных спортивных федераций минспорта приостановила аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта. Ранее руководству ВФЛА было рекомендовано сложить с себя полномочия. Выборами нового главы организации будет заниматься ОКР.

Лишение аккредитации влечёт за собой:

  • отмену госфинансирования спортивных мероприятий под эгидой ВФЛА;
  • отмену финансирования тренировочных сборов ВФЛА;
  • прекращение финансирования региональных команд;
  • приостановку присвоения спортивных разрядов спортсменам, категорий тренерам.

Конфликт World Athletics и ВФЛА

Решение минспорта принято на фоне нового скандала с ВФЛА. Ранее антидопинговый комитет World Athletics (AIU) рекомендовал совету международной федерации полностью исключить ВФЛА из своего состава. Это приведёт к тому, что россияне не смогут выступать на соревнованиях даже под нейтральным флагом.

World Athletics обвиняет ВФЛА в подделке документов о пропуске трёх допинг-тестов Данилом Лысенко. С поста главы организации ушёл Дмитрий Шляхтин.

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