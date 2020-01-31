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Федерация гимнастики США заплатит 215 млн жертвам домогательств Нассара

Спорт

Жертвы домогательств врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара получат 215 млн долларов от Федерации гимнастики США. Для того, чтобы выполнить требования спортсменок, федерации пришлось объявить банкротство, сообщает ВВС.

Ранее гимнастки получили 500 млн долларов от Мичиганского государственного университета. Там Нассар работал врачом кампуса.

Дело о сексуальных домогательствах Ларри Нассара

Скандал вокруг Ларри Нассара разгорелся в феврале 2017 года, когда три гимнастки - Жанет Антолин, Джессика Ховард и Джейми Даншер - в телеэфире обвинили врача в сексуальном насилии. Позже к обвинениям присоединились около 260 женщин. В их числе были чемпионки мира и Олимпиад Симона Байлз, Александра Райсман и Габриэль Дуглас.

Нассара на нескольких процессах приговорили в общей сложности к 300 годам тюремного заключения.

Обвинения Федерации гимнастики США

Одновременно с этим спортсменки обвинили Федерацию гимнастики США в бездействии. Спортсменки неоднократно обращались к тренерам и чиновникам по поводу домогательств Нассара, но никакой реакции до выступления трёх гимнасток на телевидении.

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Федерация гимнастики США заплатит 215 млн жертвам домогательств Нассара
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