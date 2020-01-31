Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что полной уверенности в проведении чемпионата мира по хоккею-2023 в Санкт-Петербурге нет. По его словам, решение по этому вопросу будет принято в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее WADA наложило санкции на Россию, среди которых запрет на проведение соревнований на территории РФ на четыре года. Молодёжный чемпионат мира-2023 точно состоится в Новосибирске и Омске. Этот турнир не попадает под вердикт WADA.
РУСАДА не согласилось с санкциями, поэтому дело было передано в CAS. Именно там решится судьба ЧМ в Санкт-Петербурге.
"У нас с Международной федерацией хоккея (IIHF) разногласий нет. Международная федерация старается, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись, - а это чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, в 2021 году мы хотим женский чемпионат мира высшего дивизиона провести. По Санкт-Петербургу у нас в суде будет решаться вопрос", - сказал Третьяк.
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