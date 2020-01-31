CAS может перенести чемпионат мира по хоккею-2023 из России

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что полной уверенности в проведении чемпионата мира по хоккею-2023 в Санкт-Петербурге нет. По его словам, решение по этому вопросу будет принято в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее WADA наложило санкции на Россию, среди которых запрет на проведение соревнований на территории РФ на четыре года. Молодёжный чемпионат мира-2023 точно состоится в Новосибирске и Омске. Этот турнир не попадает под вердикт WADA.

Судьба ЧМ в Санкт-Петербурге решится в CAS

РУСАДА не согласилось с санкциями, поэтому дело было передано в CAS. Именно там решится судьба ЧМ в Санкт-Петербурге.