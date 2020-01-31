Кокорин: с "Зенитом" договаривались на словах, но всё вышло по-другому

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин дал интервью передаче "Фетисов" на телеканале "Звезда", в котором раскрыл подробности ситуации с несостоявшимся переходом в "Сочи". По словам футболиста, питерцы не выполнили условия, о которых стороны договорились после его выхода из колонии.

Напомним основные этапы истории с переходом Кокорина в "Сочи".

21 января "Сочи" объявил о договорённости с "Зенитом" об аренде Кокорина до конца сезона.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил наличие договорённости с "Сочи".

Агент и отчим футболиста Кирилл Логинов сообщил о том, что Кокорин отказался переходить в "Сочи".

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что лично договорился с Кокориным о переходе, но в последний момент что-то изменилось.

Жена Кокорина Дарья Валитова в Instagram сообщила, что футболиста отправляют в "Зенит-2" — команду ПФЛ.

"Зенит" 29 января улетел на сбор в Катар и не взял с собой Кокорина.

30 января Кокорин подтвердил информацию о том, что летит на сбор "Зенита-2" в Турцию.

"Договаривались не на бумаге, а на словах"

Футболист в интервью заявил, что его планы и амбиции не совпали с тем, что предлагает "Сочи". Кокорин согласен говорить об аренде, но только тогда, когда в "Зените" от него откажутся.

"Я возвращался в "Зенит" и у меня были свои амбиции и планы. Я улетел в отпуск между сборами и там уже прочитал, что на второй сбор поеду с "Зенитом-2". Больше у разговоров не было", — заявил Кокорин.

Также Кокорин сообщил, что у него были устные договорённости с генеральным директором "Зенита" Александром Медведевым.

"Было два разговора. Лично с президентом. Мы договаривались не на бумагах, а на словах. Но всё вышло по-другому", — отметил футболист.

Кроме того, Кокорин опроверг слова Бориса Ротенберга о том, что давал согласие на переход в "Сочи".