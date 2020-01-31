Нападающий "Зенита" Александр Кокорин дал интервью передаче "Фетисов" на телеканале "Звезда", в котором раскрыл подробности ситуации с несостоявшимся переходом в "Сочи". По словам футболиста, питерцы не выполнили условия, о которых стороны договорились после его выхода из колонии.
Напомним основные этапы истории с переходом Кокорина в "Сочи".
Футболист в интервью заявил, что его планы и амбиции не совпали с тем, что предлагает "Сочи". Кокорин согласен говорить об аренде, но только тогда, когда в "Зените" от него откажутся.
"Я возвращался в "Зенит" и у меня были свои амбиции и планы. Я улетел в отпуск между сборами и там уже прочитал, что на второй сбор поеду с "Зенитом-2". Больше у разговоров не было", — заявил Кокорин.
Также Кокорин сообщил, что у него были устные договорённости с генеральным директором "Зенита" Александром Медведевым.
"Было два разговора. Лично с президентом. Мы договаривались не на бумагах, а на словах. Но всё вышло по-другому", — отметил футболист.
Кроме того, Кокорин опроверг слова Бориса Ротенберга о том, что давал согласие на переход в "Сочи".
"Я так скажу, у меня был с ним разговор. Но это уже было без этого дела. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить", — подытожил Кокорин.
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