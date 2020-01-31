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"Локомотив" и "Сельта" пока не договорились по цене на Смолова

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов перешёл в испанскую "Сельту". Футболист будет выступать за новую команду до лета 2020 года, сообщает пресс-служба столичной команды. В пятницу утром форвард должен пройти медобследование и поставить свою подпись под контрактом.

В соглашении "Локо" и "Сельты" есть пункт, согласно которому испанцы будут иметь право летом полностью выкупить контракт Смолова. По сведениям "СЭ", клубы пока не договорились о сумме за форварда из-за нехватки времени. "Сельте" необходимо зарегистрировать трансфер футболиста сегодня.

Испанский клуб предлагал зафиксировать в контракте цифру 8,5 млн евро. "Локомотив" хочет получить за форварда больше - ранее клуб заплатил "Краснодару" 9 млн евро. Переговоры решено было отложить на более поздний срок.

Фёдор Смолов

Для 29-летнего Смолова "Сельта" - седьмая команда в карьере. Ранее он выступал за:

  • "Динамо" (Москва) - 77 матчей, 4 гола;
  • "Фейеноорд" (Голландия) - 14, 1;
  • "Анжи" - 41, 3;
  • "Урал" - 23, 8;
  • "Краснодар" - 101, 64;
  • "Локомотив" - 48, 11.

В составе сборной России провёл 39 матчей и забил 14 голов.

"Сельта"

Клуб из города Виго ведёт борьбу за выживание в испанской Примере. После 21-го тура команда занимает 18-е место (зона вылета), набрав 17 очков. 1 февраля "кельты" отправятся на выездной матч с "Валенсией".

Наиболее успешный период в истории "Сельты" пришелся на конец 90-х - начало 2000-х годов. Тогда за команду успешно выступали Александр Мостовой и Валерий Карпин. В сезоне-2002/03 клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Завершился удачный период "Сельты" в 2004 году. После нескольких лет в Сегунде клуб вернулся в высший дивизион в 2012 году.

  • сезон-2012/13 - 17-е место в чемпионате;
  • 2013/14 - 9-е место;
  • 2014/15 - 8-е место;
  • 2015/16 - 6-е место;
  • 2016/17 - 13-е место в чемпионате, выход в 1/2 финала Лиги Европы;
  • 2017/18 - 13-е место;
  • 2018/19 - 17-е место.
Темы рпл футбол фк сельта трансферы фк локомотив федор смолов
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