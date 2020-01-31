"Локомотив" и "Сельта" пока не договорились по цене на Смолова

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов перешёл в испанскую "Сельту". Футболист будет выступать за новую команду до лета 2020 года, сообщает пресс-служба столичной команды. В пятницу утром форвард должен пройти медобследование и поставить свою подпись под контрактом.

В соглашении "Локо" и "Сельты" есть пункт, согласно которому испанцы будут иметь право летом полностью выкупить контракт Смолова. По сведениям "СЭ", клубы пока не договорились о сумме за форварда из-за нехватки времени. "Сельте" необходимо зарегистрировать трансфер футболиста сегодня.

Испанский клуб предлагал зафиксировать в контракте цифру 8,5 млн евро. "Локомотив" хочет получить за форварда больше - ранее клуб заплатил "Краснодару" 9 млн евро. Переговоры решено было отложить на более поздний срок.

Фёдор Смолов

Для 29-летнего Смолова "Сельта" - седьмая команда в карьере. Ранее он выступал за:

"Динамо" (Москва) - 77 матчей, 4 гола;

"Фейеноорд" (Голландия) - 14, 1;

"Анжи" - 41, 3;

"Урал" - 23, 8;

"Краснодар" - 101, 64;

"Локомотив" - 48, 11.

В составе сборной России провёл 39 матчей и забил 14 голов.

"Сельта"

Клуб из города Виго ведёт борьбу за выживание в испанской Примере. После 21-го тура команда занимает 18-е место (зона вылета), набрав 17 очков. 1 февраля "кельты" отправятся на выездной матч с "Валенсией".

Наиболее успешный период в истории "Сельты" пришелся на конец 90-х - начало 2000-х годов. Тогда за команду успешно выступали Александр Мостовой и Валерий Карпин. В сезоне-2002/03 клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Завершился удачный период "Сельты" в 2004 году. После нескольких лет в Сегунде клуб вернулся в высший дивизион в 2012 году.