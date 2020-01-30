Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в очередной раз высказался по поводу комментатора Дмитрия Губерниева. Экс-глава СБР оставил сообщение на своём официальном сайте, в котором назвал журналиста мошенником и обвинил в подыгрывании нынешнему руководству союза.
Для начала Тихонов вспомнил о награде лучшему руководителю федерации, которую ранее ему вручил бывший глава IBU Андрес Бессеберг. О том, что против норвежца было открыто расследование по обвинению в коррупции, бывший президент СБР не уточнил.
Также Тихонов сообщил, что будет присутствовать на чемпионате мира по биатлону в Антхольце в новой шубе из полярного волка, после чего отвесил несколько "добрых" слова в адрес Губерниева.
"Он сказал, что не пригласит меня (в передачу), чтобы не слушать мои вопли, но для меня это не станет большой проблемой. Я думаю, он и сам понимает, что я не пойду к нему после оскорблений Владимира Аликина, неуважительных высказываний в адрес Елены Вяльбе.
Сейчас он как верный пес пытается стоять на страже бездарного руководства СБР и грубить всем его критикам. Ради доступа к команде, в номера спортсменов он готов черное называть белым, а войну - миром.
Многие считают, что этот человек потерял все моральные барьеры. Я уверен, что как самый не уважаемый комментатор, в чей адрес звучит больше всего ругательств, он действительно непревзойден", - написал Тихонов.
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