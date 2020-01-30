Тихонов назвал Губерниева "верным псом руководства СБР"

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в очередной раз высказался по поводу комментатора Дмитрия Губерниева. Экс-глава СБР оставил сообщение на своём официальном сайте, в котором назвал журналиста мошенником и обвинил в подыгрывании нынешнему руководству союза.

Для начала Тихонов вспомнил о награде лучшему руководителю федерации, которую ранее ему вручил бывший глава IBU Андрес Бессеберг. О том, что против норвежца было открыто расследование по обвинению в коррупции, бывший президент СБР не уточнил.

Также Тихонов сообщил, что будет присутствовать на чемпионате мира по биатлону в Антхольце в новой шубе из полярного волка, после чего отвесил несколько "добрых" слова в адрес Губерниева.