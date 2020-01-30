WADA: у нас нет цели очернить Россию

Гюнтер Юнгер, глава департамента расследований WADA заявил, что расследование возможных махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории было проведено честно. Отдел в 2019 году передал свои выводы комитету по соответствию, который рекомендовал внедрить санкции против России.

"Мы считаем, что расследование было проведено честно и прозрачно. Нашей целью было не очернить Россию, а узнать правду", - заявил Юнгер в комментарии для журналиста ARD Хайо Зеппельта.

Санкции WADA

WADA по итогам расследования обвинило Россию в махинациях с записями в базе данных. По мнению всемирной организации, были нарушены данные как минимум о 145 допинг-пробах. 9 декабря выпустило такие санкции:

решило отстранить команду России от крупных международных соревнований на 4 года;

российская сторона получила запрет на проведение крупных спортивных мероприятий на своей территории на 4 года;

РУСАДА будет лишено статуса соответствия;

Россия должна заплатить штраф.

Ответ РУСАДА

В конце декабря совет директоров РУСАДА не согласился с санкциями и выводами расследования. Дело будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS). До вердикта суда российские спортсмены будут выступать на общих основаниях.