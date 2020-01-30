Глава СБР Драчёв не питает больших иллюзий насчёт чемпионата мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) отметил, что организация реалистично относится к шансам спортсменов на завоевание медалей на чемпионате мира в Антхольце. Турнир пройдёт с 13 по 23 февраля, команда России имеет рекордную серию без наград на этапах Кубка мира - 26 гонок подряд.

Ранее Драчёв заявил, что россияне могут рассчитывать на три медали на чемпионате мира.

"Сейчас идет анализ по каждому человеку: что было сделано не так, что предстоит исправить Конечно, больших иллюзий по поводу чемпионата мира мы не питаем, понятно, что в одночасье взять и начать выступать лучше французов или норвежцев мы не сможем, свое место в этом кругу биатлона мы понимаем. Но все же надеемся на огромную работу, которая была проведена. Главное сейчас - восстановить команду", - приводит ТАСС слова Драчёва.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что состав команды на ЧМ практически определён. Он будет схож с составом сборной на этап Кубка мира в Поклюке. Еще по одному спортсмену в мужской и женской командах будут определены позже.