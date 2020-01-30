World Athletics рассмотрит санкции к России в середине марта

Международная федерация World Athletics рассмотрит санкции к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на ближайшем заседании совета. Ранее антидопинговый комитет организации (AIU) выпустил рекомендации совету, в которых предложил полностью исключить ВФЛА.

Санкции связаны с "делом Лысенко" - ВФЛА обвинили в подделке документов по пропуску допинг-проб легкоатлетом. Российская сторона дала ответ на обвинения, но он не устроил AIU. World Athletics предложил ВФЛА дать новые объяснения, после чего их рассмотрит совет организации. Ближайшее заседание состоится в середине марта, сообщает ТАСС.

Заявление World Athletics

"Это [рассмотрение советом] будет зависеть от того, когда ВФЛА ответит на письмо, которое им пишет World Athletics. Дальше будет избран один из двух путей в зависимости от реакции ВФЛА. Следующее очередное заседание совета состоится в марте, но в связи с переносом чемпионата мира в Нанкине эти даты могут измениться. Кроме того, совет может созвать внеочередное заседание, если возникнет серьезная необходимость для обсуждения", - говорится в заявлении World Athletics.

До рассмотрения вопроса советом World Athletics российские легкоатлеты могут не получить разрешение на выступление на международных стартах.

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в конфликте в статье "World Athletics призывают полностью исключить ВФЛА. Россию загоняют в угол".