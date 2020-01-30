Футболист Александр Соболев утром в четверг прибыл на сбор "Спартака" в Катаре. Нападающий прошёл медобследование и поставил подпись под контрактом. Форвард выбрал 77-й игровой номер, сообщает пресс-служба красно-белых.
Игра Соболева за "Крылья Советов" в осенней части чемпионата стала настоящим открытием. Форвард в 18 матчах забил 10 голов и сделал 3 передачи. Фактически же эти мячи растянулись на 13 игр - после вызова в сборную России в октябре Соболев "молчал" шесть поединков.
Ранее форвард выступал за "Томь" и "Енисей". Всего в карьере в РПЛ и ФНЛ он провёл 95 игр, в которых забил 36 голов.
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