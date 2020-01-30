Зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике отменён из-за коронавируса

World Athletics приняла решение отменить чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещениях 2020 года. Соревнования должны были состояться в Нанкине с 13 по 15 марта.

Турнир отменён из-за вспышки коронавируса в Китае. World Athletics приняла несколько заявок от других стран на проведение чемпионата, но отклонила их. Пресс-служба организации сообщает, что руководство решило провести турнир в Нанкине, но в 2021 году.

"Теперь мы будем работать с нашими спортсменами, нашими партнерами и организационным комитетом Нанкина, чтобы в 2021 году провести это мероприятие", - говорится в заявлении организации.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещениях

На зимнем чемпионате мира должны быть разыграны по 13 комплектов наград у мужчин и женщин в таких дисциплинах: