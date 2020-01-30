Футболист "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с собственным контрактом. Ранее СМИ сообщали, что нападающий и его агент Кирилл Логинов ведут переговоры о расторжении контракта, а сам игрок хочет уехать в Европу.
Кокорин сообщил, что 31 января отправится на сбор "Зенита-2" в Турцию, где команда пробудет до 7 февраля. По его словам, решать ситуацию с контрактом он будет после сбора.
"Завтра появлюсь в "Зените-2". Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт, пока непонятно", — заявил Кокорин в комментарии ТАСС.
"Зенит-2" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата России — ПФЛ. Командой руководит Владислав Радимов. Питерцы проведут ещё два сбора в Турции до возобновления первенства.
Вторая команда "Зенита" после 17-ти туров занимает третье место, отставая от лидера "Велеса" на четыре очка.
Чемпионат возобновится 5 апреля. В первой игре "Зенит-2" встретится с "Псковом-747". Завершится турнир 30 мая. Победитель зоны "Запад" выйдет в ФНЛ.
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