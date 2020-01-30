Макгрегор обошёл следующего соперника Нурмагомедова в рейтинге UFC

UFC опубликовала обновлённый рейтинг бойцов организации. Возглавляет список Джон Джонс, второе место занимает россиянин Хабиб Нурмагомедов, третье - Генри Сехудо.

Главное изменение в рейтинге - подъём на два места ирландца Конора Макгрегора. Ранее он за 40 секунд победил Дональда Серроне.

Ирландский боец обошёл в рейтинге американца Тони Фергюсона, который 18 апреля проведёт бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Рейтинг бойцов UFC