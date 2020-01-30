UFC опубликовала обновлённый рейтинг бойцов организации. Возглавляет список Джон Джонс, второе место занимает россиянин Хабиб Нурмагомедов, третье - Генри Сехудо.
Главное изменение в рейтинге - подъём на два места ирландца Конора Макгрегора. Ранее он за 40 секунд победил Дональда Серроне.
Ирландский боец обошёл в рейтинге американца Тони Фергюсона, который 18 апреля проведёт бой с Хабибом Нурмагомедовым.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.