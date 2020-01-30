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Источник Правда.Ру

Макгрегор обошёл следующего соперника Нурмагомедова в рейтинге UFC

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

UFC опубликовала обновлённый рейтинг бойцов организации. Возглавляет список Джон Джонс, второе место занимает россиянин Хабиб Нурмагомедов, третье - Генри Сехудо.

Главное изменение в рейтинге - подъём на два места ирландца Конора Макгрегора. Ранее он за 40 секунд победил Дональда Серроне.

Ирландский боец обошёл в рейтинге американца Тони Фергюсона, который 18 апреля проведёт бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Рейтинг бойцов UFC

  1. Джон Джонс.
  2. Хабиб Нурмагомедов.
  3. Генри Сехудо.
  4. Стипе Миочич.
  5. Даниель Кормье.
  6. Исраэль Адесанья.
  7. Камару Усман.
  8. Александр Волкановски.
  9. Конор Макгрегор.
  10. Тони Фергюсон.
  11. Макс Холлоуэй.
  12. Дастин Порье.
  13. Тайрон Вудли.
  14. Роберт Уиттакер.
  15. Хорхе Масвидаль.
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