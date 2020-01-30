"Зенит" объявил об уходе футболиста сборной Словакии Мака

Словацкий полузащитник Роберт Мак покидает "Зенит". Пресс-служба питерского клуба сообщила, что стороны договорились о дальнейшей карьере футболиста.

Ожидается, что Мак подпишет контракт с турецким "Коньяспором". Команда сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Роберт Мак

Мак является воспитанником "Манчестер Сити". До "Зенита" он выступал за немецкий "Нюрнберг" и греческий ПАОК.

В "Зенит" Мак пришёл летом 2016 года, когда команду возглавил Мирча Луческу. Контракт был подписан до лета 2020 года. В составе команды Мак провёл 72 матча, в которых забил 14 голов и сделал 10 результативных передач. В его активе один чемпионский титул.

В сборной Словакии 28-летний Мак отыграл 57 матчей и забил 13 мячей.