Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал о своих эмоциях после того, как вышел на девятое место в списке снайперов НХЛ. Россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против "Нэшвилла" и достиг отметки в 693 гола за карьеру в НХЛ.
По этому показателю Овечкин обошёл бывшего форварда "Детройта" Ситва Айзермана. Ближайшая цель Александра Великого - экс-нападающий "Рейнджерс" Марк Мессье, в активе которого 694 шайбы.
"Для меня большая честь оказаться в этом списке. Я рад, но впереди еще долгий путь", - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина.
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