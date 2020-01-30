Овечкин прокомментировал новое достижение в списке снайперов НХЛ

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал о своих эмоциях после того, как вышел на девятое место в списке снайперов НХЛ. Россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против "Нэшвилла" и достиг отметки в 693 гола за карьеру в НХЛ.

По этому показателю Овечкин обошёл бывшего форварда "Детройта" Ситва Айзермана. Ближайшая цель Александра Великого - экс-нападающий "Рейнджерс" Марк Мессье, в активе которого 694 шайбы.

"Для меня большая честь оказаться в этом списке. Я рад, но впереди еще долгий путь", - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина.

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