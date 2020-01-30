Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова в Instagram выступила с заявлением по поводу конфликта ВФЛА и международной федерации World Athletics. Ранее сообщалось, что ВФЛА могут полностью исключить из состава международной федерации из-за "дела Лысенко".

Это приведёт к тому, что российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. До окончания разбирательств World Athletics не сможет выдавать разрешения россиянам.

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"Сколько еще мы будем молчать? Просто посмотрите, что они делают и как они распоряжаются нашими карьерами. В ответ на то, что допуски начнут рассматривать и продолжат процесс восстановления федерации в правах в случае, если бывшее руководство признает свою вину по делу Лысенко, они полностью все отрицают, отрицают грубо и с претензиями, тем самым обрекая нас с вами на то, что мы останемся и без Олимпиады, и без соревнований вообще на все ближайшие годы, но зато будем выступать на "Русской зиме" до самой старости.

ВФЛА, очнитесь, подумайте хоть немного, прежде чем публиковать свои пресс-релизы! От этого слишком много зависит, зависит судьба всей легкой атлетики в России, и это сейчас не просто слова — это реальность!

Как вам совесть позволяет в конце этого текста писать, что вы отстаиваете интересы спортсменов?! Пока что вы отстаиваете только свои личные интересы, а страдают тысячи спортсменов, тренеров и наших болельщиков.

Это недопустимо. Согласна и полностью поддерживаю слова Маши Ласицкене о том, что нынешнее руководство должно быть отстранено от любых контактов с World Athletics и другой деятельности, иначе мы все можем вешать шиповки на гвоздик и заканчивать с пустыми надеждами", — написала Сидорова.