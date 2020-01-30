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UFC назвал цену билетов на бой Нурмагомедов - Фергюсон

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон проведут бой в рамках UFC 249 18 апреля в Нью-Йорке. 31 января стартует продажа билетов на этот поединок.

Сколько стоят билеты на бой Нурмагомедов - Фергюсон

Сегодня стартовала реализация для участников специального клуба UFC. Минимальная цена билета - 195 долларов (12 тыс. рублей), максимальная - 11 157 долларов (700 тыс. рублей).

Цена билетов на предыдущие бои Хабиба Нурмагомедова

Минимальная цена билетов на бой Хабиба против Конора Макгрегора в Лас-Вегасе в 2018 году была сопоставимой - 205 долларов (13 тыс. рублей). Лучшие пропуска на турнир стоили значительно дешевле - 2 505 долларов (157 тыс. рублей).

Стоимость билетов на поединок Хабиба с Дастином Порье в Абу-Даби была ниже. Минимальная цена составляла 250 дирахм (4,5 тыс. рублей), максимальная - 7 995 дирахм (141 тыс. рублей).

Темы ufc тони фергюсон хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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