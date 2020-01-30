Андрей Журанков: риск Туктамышевой на чемпионате России не был оправдан

Известный спортивный комментатор Андрей Журанков в интервью "Правде.Ру" высказал своё мнение о составе сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию. Журналист считает, что на турнир в Монреале должны поехать Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, которые показали себя на чемпионате Европы.

Журанков отметил, что место в этой тройке могла занять не Трусова, а Елизавета Туктамышева. Но для этого более опытной спортсменке не нужно было рисковать на чемпионате России, исполняя четверной прыжок.

"По спортивному принципу первая тройка чемпионата России формирует сборную команду на самый крупный турнир - на Европу и на мир. Девочки откатались на России, завоевали место в этой тройке. Если бы Туктамышева не стала бы рисковать с четвертным прыжком в произвольное программе, откатала бы свои два тройных акселя в произвольной программе, всё откатала бы чисто, у нее был шанс обогнать Трусову. Потому что Трусова очень много наошибалась. Туктамышева рискнула, это всё не оправдалось по большому счету. В итоге прокат сорвала. Если бы она откатала свой обычный набор - два тройных акселя, всё бы это сделало чисто, она бы скорее всего, обогнала Трусову и тогда была бы в этой тройке по праву", - заявил Журанков.

Полная версия интервью Андрея Журанкова - скоро на "Правде.Ру"