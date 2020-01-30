Кокорин хочет расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу

Футболист "Зенита" Александр Кокорин после истории с несостоявшимся переходом в "Сочи" разочаровался в питерском клубе. Футболист хочет разорвать действующий контракт и уехать в Европу.

По сведениям "Известий", представители Кокорина сейчас ведут переговоры о расторжении. Времени у футболиста крайне мало. 31 января в чемпионатах Германии, Испании, Франции и Италии закрывается трансферное окно. В те же сроки заявочный период завершается в менее рейтинговых лигах Голландии и Турции, а в Португалии — 2 февраля.

Отчим и агент Кокорина Кирилл Логинов оставил вопрос о расторжении без комментариев.

"Пусть лучше "Зенит" что-то скажет. Я и так уже много всего говорю", — заявил Логинов.

Читайте также: Вячеслав Колосков: "Кокорин - не человек, который пришел с Алайского базара. Он имеет право выбора"

Ситуация вокруг Кокорина

После выхода по УДО из колонии в сентябре 2019 году Кокорин заключил соглашение с "Зенитом" до конца сезона. По сведениям журналиста Василия Уткина, в договоре прописана мизерная для футбола зарплата — 20 тыс. рублей в месяц.

Кокорин готовился к возобновлению сезона с "Зенитом", но 21 января "Сочи" объявил о договорённости по его аренде. По словам владельца сочинского клуба Бориса Ротенберга, устное соглашение футболиста было получено, но в последний момент он отказался.

"Зенит" не взял Кокорина на второй сбор и отправил его в "Зенит-2", выступающий в ПФЛ. Если расторгнуть контракт не получится, то нападающий отправится на сбор в Турцию. А сыграть в официальном матче сможет 5 апреля, когда возобновится чемпионат ПФЛ.