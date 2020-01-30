Стали известны финалистки Australian Open-2020

На Australian Open-2020 определились финалистки турнира. Трофей разыграют американка София Кенин и испанка Гарбинье Мугуруса, которых до начала открытого чемпионата Австралии не называли в числе фаворитов.

София Кенин

Американка в полуфинале обыграла первую ракетку мира Эшли Барти из Австралии. 14-я в рейтинге WTA справилась с фаворитом за 1 час 48 минут - 7:6, 7:5.

Ранее Кенин не проходила дальше 4-го круга на турнирах "Большого шлема". Три своих титула WTA 21-летняя уроженка Москвы (семья Кенин переехала в США спустя несколько месяцев после рождения) выиграла в 2019 году. В итоге в октябре заняла наивысшую пока позицию в рейтинге WTA - 12-ю.

Гарбинье Мугуруса

Более опытная испанка победила румынку Симону Халеп - 7:6, 7:5. Это четвёртый выход в финал турнира "Большого шлема" в карьере Мугурусы. Ранее она выиграла Roland Garros-2015 и "Уимблдон"-2017, а в 2015 году на травяном турнире потерпела поражение.

В сентябре 2017 года Мугуруса занимала первое место в рейтинге WTA, но после этого выступления спортсменки были не столь удачными. Она ограничилась двумя победами на турнире в Монтеррее.

Финал Aistralian Open-2020

Две дебютантки финала открытого чемпионата Австралии разыграют трофей в субботу, 1 февраля. Матч начнётся в 11.30 по московскому времени.