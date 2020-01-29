Колосков: "Кокорин через "Зенит-2" хочет попасть в сборную России"

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков в интервью "Правде.Ру" объяснил, почему Александр Кокорин отказался от перехода в "Сочи". По его мнению, мотивация футболиста не совпадает с амбициями сочинской команды. Клуб ведёт борьбу за выживание в РПЛ, а нападающий хочет вернуться в сборную России.

"У него мечта играть за сборную команду, а в данном случае его отправят в команду, которая бьется за выживание. Вот какая мотивация у спортсмена для того, чтобы биться там за выживание? Команда на последнем месте идет. В данной ситуации я полностью на стороне Кокорина", — заявил Колосков.

Вместе с тем, по мнению экс-главы РФС, Кокорин может попытаться попасть в команду Черчесова через игры за "Зенит-2". Ранее стало известно, что футболист отправится со второй командой на сборы. Чемпионат ПФЛ возобновится 5 апреля.

"Он, как и любой живой человек, как любой гражданин имеет право на свое собственное мнение, на свою позицию. В данном случае он выразил позицию таким образом: давайте я через "Зенит-2" буду пытаться попасть в сборную команды. Хотя это маловероятно, но тем не менее", — сказал Колосков.

Вячеслав Колосков: "Кокорин — не человек, который пришел с Алайского базара. Он имеет право выбора"

Александр Кокорин в сборной России

Кокорин выступал за сборную России с 2011 по 2017 год. Всего провёл 47 матчей, в которых забил 12 голов: