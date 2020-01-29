Кокорин уйдёт из "Зенита", если до лета останется в "Зените-2"

Нападающий "Зенита" уйдёт из клуба летом, если будет выступать до того времени за вторую команду, играющую в ПФЛ. Такое мнение в интервью "Правде.Ру" высказал бывший президент РФС Вячеслав Колосков.

Ранее Кокорин отказался от перехода в "Сочи" на правах аренды. 29 января "Зенит" улетел в Испанию на сборы. Футболист и его агент в разговоре с журналистами подтвердили информацию о том, что форвард отправится на сбор "Зенита-2".

По словам Колоскова, мнение футболиста в такой ситуации должно быть определяющим. Экс-глава РФС уверен, что ситуация с "Зенитом-2" приведёт к тому, что Кокорин после окончания соглашения, то есть летом, покинет клуб.

"Помимо того, что там прописано в бумажке, есть еще логика и человеческие отношения. В любой системе координат, с моей точки зрения, мнение спортсмена должно быть решающим. Если его продержат в "Зените-2", конечно, уйдет, сомнений нет никаких", - заявил Колосков.

Вячеслав Колосков: "Кокорин - не человек, который пришел с Алайского базара. Он имеет право выбора"

Суд над Кокориным

Кокорин в последний раз выходил на поле в официальном матче в октябре 2018 года. В центре Москвы футболист вместе с Павлом Мамаевым и друзьями устроили две драки. От их действий пострадали чиновник Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.

Кокорин был приговорён к 1,5 годам лишения свободы. В сентябре 2019 года он вышел на свободу по УДО.

Первенство ПФЛ для "Зенита-2" возобновляется 5 апреля, то есть перерыв в карьере Кокорина может составить 19 месяцев.