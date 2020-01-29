Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Команда (до 19 лет) в составе Анастасии Халиуллиной, Анастасии Гореевой, Алины Кудисовой и Анастасии Шевченко отстала от лидеров на 15,7 секунды, заработав один штрафной круг при семи доппатронах.
Гонку без штрафных кругов выиграла команда Франции. Третье место заняла сборная Норвегии.
Команда России ранее завоевала три награды.
В медальном зачёте Россия идёт второй (2+1+1). На первом месте команда Норвегии (3+1+1), на третьем - Франция (1+1+2).
Соревнования продолжатся 31 января, 1 и 2 февраля. Тогда будут разыграны медали в спринте и гонке преследования в двух категориях.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.