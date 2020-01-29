Биатлонистки принесли сборной России четвёртую медаль ЮЧМ

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Команда (до 19 лет) в составе Анастасии Халиуллиной, Анастасии Гореевой, Алины Кудисовой и Анастасии Шевченко отстала от лидеров на 15,7 секунды, заработав один штрафной круг при семи доппатронах.

Гонку без штрафных кругов выиграла команда Франции. Третье место заняла сборная Норвегии.

Женская эстафета на юниорском ЧМ по биатлону

Франция - 1 час 22 минуты 49,5 секунды (0 штрафных кругов+8 доппатронов). Россия - +15,4 секунды (1+7). Норвегия - +2.08,0 (0+6). Германия - +2.16,2 (1+9). Чехия - +2.23,8 (0+5). Польша - +3.16,5 (3+11).

Юниорский чемпионат мира по биатлону-2020

Команда России ранее завоевала три награды.

Золото в эстафетной гонке завоевали юниоры с Саидом Халили в составе (U-19).

Золото взяла Анастасия Халиуллина в индивидуальной гонке (U-19).

Бронзу выиграла мужская сборная России в эстафете (U-17).

В медальном зачёте Россия идёт второй (2+1+1). На первом месте команда Норвегии (3+1+1), на третьем - Франция (1+1+2).

Соревнования продолжатся 31 января, 1 и 2 февраля. Тогда будут разыграны медали в спринте и гонке преследования в двух категориях.