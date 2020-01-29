Курникова и Иглесиас ждут третьего ребёнка

Бывшая теннисистка Анна Курникова беременна от Энрике Иглесиаса. В семье российской спортсменки и испанского певца это будет третий ребёнок. Сейчас пара воспитывает близнецов Люси и Николаса.

По сведениям испанского издания Hola, рождение ребёнка ожидается в марте. Недавно пару запечатлели фотографы во время отдыха на яхте. У Курниковой хорошо заметен живот.

Почему Иглесиас не женился на Курниковой

Несмотря на рождение близнецов и то, что пара состоит в отношениях с 2001 года, Курникова и Иглесиас до сих пор не женаты.

"Я очень довольна нашими отношениями с Энрике. Это все, что имеет значение. Брак для меня не важен. Я верю в открытость и доверие друг к другу, а также в полное уважение. Мы вместе много лет. Он — мужская версия меня, а я — женская версия его", — объяснила ситуацию спортсменка.

"Правда.Ру" рассказывала о Курниковой в статье "Анна Курникова, Мария Шарапова и другие спортсмены, навсегда покинувшие Россию".