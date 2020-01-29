Дмитрий Рубашко, гендиректор футбольного клуба "Сочи" высказал своё отношение по ситуации с футболистом "Зенита" Александром Кокориным. 21 января функционер сочинского клуба стал первым, кто объявил о договорённости с питерцами по аренде форварда до конца сезона.
Позже Кокорин отказался от перехода в "Сочи". Несмотря на поддержку со стороны главного тренера Сергея Семака и партнёров по команде, он был отправлен в "Зенит-2". Агент футболиста подтвердил информацию о том, что Кокорин присоединится ко второй команде на сборах.
По словам Рубашко, Кокорин сам не до конца понял ситуацию с трансфером, а комментарии агента, журналистов и экспертов мешают ему. Гендиректор "Сочи" считает, что футболисту нужно дать время.
"Я действительно надеюсь, что Кокорин к нам присоединится на сборе в Турции. Мы еще не встречались и не разговаривали лично. Я надеюсь, это получится сделать на сборе, мы встретимся и пообщаемся", — заявил Рубашко в комментарии для РИА "Новости".
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