Юниоры сборной России по биатлону (до 19 лет) одержали победу на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Команда в составе Кирилла Бажина, Даниила Серохвостова, Вадима Истамгулова и Саида Халили не закрыла одну мишень на рубежах, использовав 14 доппатронов.
Команда завершила дистанцию за 1 час 32 минуты 7,7 секунды и опередила сборные Германии и Франции.
Команда России ранее завоевала две награды. Золото взяла Анастасия Халиуллина в индивидуальной гонке (U-19). Бронзу выиграла мужская сборная России в эстафете (U-17).
В среду также будут разыграны медали в женской эстафетной гонке (U-19).
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.