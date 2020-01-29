Сборная России победила в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону

Юниоры сборной России по биатлону (до 19 лет) одержали победу на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Команда в составе Кирилла Бажина, Даниила Серохвостова, Вадима Истамгулова и Саида Халили не закрыла одну мишень на рубежах, использовав 14 доппатронов.

Команда завершила дистанцию за 1 час 32 минуты 7,7 секунды и опередила сборные Германии и Франции.

Мужская эстафета на ЮЧМ по биатлону

Россия - 1 час 32 минуты 7,7 секунды (1 промах+14 доппатронов). Германия - +20 секунд (0+3). Франция - +24,9 (0+10). Норвегия - +36,3 (2+14). Швейцария - +1.06,5 (0+11). Чехия - +1.22,2 (2+13).

Юниорский чемпионат мира по биатлону-2020

Команда России ранее завоевала две награды. Золото взяла Анастасия Халиуллина в индивидуальной гонке (U-19). Бронзу выиграла мужская сборная России в эстафете (U-17).

В среду также будут разыграны медали в женской эстафетной гонке (U-19).