Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала документ, в котором названы критерии отбора спортсменов в сборную для целенаправленной подготовки к сезону. Список фигуристов на следующий сезон составляется ежегодно 15 мая.
Документ составлен на основании регламентов министерства спорта и утвержден в конце декабря 2019 года исполкомом ФФККР. Отдельно прописан порядок комплектации команды на крупные турниры.
Для того чтобы попасть в сборную, фигуристы должны показать соответствующие результаты на соревнованиях.
Сборная для участия в крупных международных соревнованиях формируется в основном по результатам, показанным на чемпионате России. Если у федерации квота в три спортсмена, в сборную попадают те, кто занял 1-е и 2-е места. Если квота составляет два спортсмена, в команду попадает только чемпион.
Третий (или второй) участник определяется тренерским советом на основании выступлений на этапах серии "Гран-при" и других критериев, а именно:
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.