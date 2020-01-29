Названы критерии отбора фигуристов в сборную России

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала документ, в котором названы критерии отбора спортсменов в сборную для целенаправленной подготовки к сезону. Список фигуристов на следующий сезон составляется ежегодно 15 мая.

Документ составлен на основании регламентов министерства спорта и утвержден в конце декабря 2019 года исполкомом ФФККР. Отдельно прописан порядок комплектации команды на крупные турниры.

Критерии отбора спортсменов в сборную России по фигурному катанию

Для того чтобы попасть в сборную, фигуристы должны показать соответствующие результаты на соревнованиях.

Одиночное катание

Чемпионат мира - 1-18 места.

Чемпионат Европы - 1-12.

Этап серии "Гран-при" - 1-8.

Чемпионат России - 1-8.

Финал Кубка России - 1-5.

Юниорский чемпионат мира - 1-10.

Этапы юниорского "Гран-при" - 1-8.

Парное катание

Чемпионат мира - 1-15 места.

Чемпионат Европы - 1-10.

Этап серии "Гран-при" - 1-6.

Чемпионат России - 1-6.

Финал Кубка России - 1-5.

Юниорский чемпионат мира - 1-10.

Этапы юниорского "Гран-при" - 1-8.

Критерии отбора фигуристов в сборную России для участия в чемпионате Европы, чемпионате мира, Олимпийских играх

Сборная для участия в крупных международных соревнованиях формируется в основном по результатам, показанным на чемпионате России. Если у федерации квота в три спортсмена, в сборную попадают те, кто занял 1-е и 2-е места. Если квота составляет два спортсмена, в команду попадает только чемпион.

Третий (или второй) участник определяется тренерским советом на основании выступлений на этапах серии "Гран-при" и других критериев, а именно: