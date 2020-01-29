Боец UFC Кормье назвал Хабиба "одним из лучших людей на Земле"

Боец UFC Даниэль Кормье рассказал об отношениях с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Американец назвал чемпиона в лёгком весе своим другом. По словам Кормье, Хабиб считает его "старшим братом".

"Я люблю Хабиба. По-моему, он один из лучших людей на Земле. Если станешь его другом, он будет готов умереть за тебя. В буквальном смысле. Он беспокоится о друзьях так, словно они его семья. Нам весело вместе. Несмотря на то что он теперь мировая суперзвезда, для меня он остался всё тем же Хабибом, парнем, который впервые вошёл в зал, не зная английского языка. Я для него как старший брат, у нас уникальные отношения", - заявил Кормье в интервью Essentialy Sports.

Даниэль Кормье

Кормье выступает в полутяжёлом и тяжёлом дивизионе UFC, поэтому никогда не выйдет в октагон против легковеса Хабиба. В своей карьере Кормье завоевал два чемпионских пояса в каждой из весовых категорий.

В 24-х боях Кормье одержал 22 победы и потерпел два поражения. В августе 2019 года он уступил пояс в тяжёлом весе Стипе Миочичу, у которого годом ране отобрал титул. С тех пор более не проводил боёв.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб остаётся непобеждённым бойцом - на его счету 28 побед в 28-ми поединках. В 29 раз в октагон он выйдет в апреле, когда будет защищать титул в лёгком весе против Тони Фергюсона.