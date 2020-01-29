Глава СБР Драчёв верит в успех сборной России в Кубке наций

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал задачу команды на сезон. Сборная должна занять место не ниже третьего в Кубке наций. По мнению Драчёва, это достижимая задача для российских биатлонистов.

Драчёв призвал болельщиков и журналистов не спешить с выводами о чемпионате мира. Турнир пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце. Глава СБР пообещал исправить ошибки, которые были допущены до этого.

"Сейчас все делается, чтобы на чемпионате мира мы держались в тройке в общем зачете Кубка наций. Франция и Норвегия объективно идут с отрывом, но дальше есть четыре-пять стран, в том числе наша, кто может претендовать на место в тройке. Основные задачи — работать по тем гонкам, где мы можем дать результат. Есть погодные условия, есть физическое состояние спортсменов, психологическое", — заявил Драчёв в интервью "РИА Новости".

Кубок наций по биатлону

На этапе Кубка мира в Поклюке команда установила собственный антирекорд — 26 гонок без медалей. Мужская команда занимает четвертое место в зачёте Кубка наций, женская — пятое. Первые пять сборных Кубка наций получают шесть мест на следующий сезон.

Мужской зачёт

Франция — 5258 очков Норвегия — 5254 Германия — 4644 Россия — 4477 Австрия — 3828 Чехия — 3671 Украина — 3669 Швеция — 3625 Белоруссия — 3594 Италия — 3566

Женский зачёт