Певица Катя Лель в Instagram опубликовала совместную фотографию с хоккеистом Александром Овечкиным. На снимке певица забралась на спину к спортсмену.
Пост вызвал неоднозначные отзывы фанатов. Среди множества "лайков" нашлись и негативные комментарии.
"Он же чужой муж… Зачем? Лезть на него. Жене будет очень неприятно", — написала одна из девушек.
В 2014 году в прессе появились слухи о романе певицы и хоккеиста. Тогда Овечкин принял участие в съемках клипа на песню "Пусть говорят", которая была посвящена 20-летию сценической деятельности Кати.
Сама Лель не признала роман и заявила, что просто дружит с Александром. Овечкин познакомился с певицей в 2008 году, во время награждения сборной России по хоккею золотыми медалями чемпионата мира.
Шесть лет назад Овечкин был холостым мужчиной. Его отношения с Анастасией Шубской, дочерью Веры Глаголевой, начались в 2015 году. Позже пара оформила брак, а в 2018 году в семье Овечкина родился сын Сергей.
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