Катя Лель опубликовала милое фото с Александром Овечкиным

Певица Катя Лель в Instagram опубликовала совместную фотографию с хоккеистом Александром Овечкиным. На снимке певица забралась на спину к спортсмену.

Пост вызвал неоднозначные отзывы фанатов. Среди множества "лайков" нашлись и негативные комментарии.

"Он же чужой муж… Зачем? Лезть на него. Жене будет очень неприятно", — написала одна из девушек.

Слухи о романе Кати Лель и Овечкина

В 2014 году в прессе появились слухи о романе певицы и хоккеиста. Тогда Овечкин принял участие в съемках клипа на песню "Пусть говорят", которая была посвящена 20-летию сценической деятельности Кати.

Сама Лель не признала роман и заявила, что просто дружит с Александром. Овечкин познакомился с певицей в 2008 году, во время награждения сборной России по хоккею золотыми медалями чемпионата мира.

Шесть лет назад Овечкин был холостым мужчиной. Его отношения с Анастасией Шубской, дочерью Веры Глаголевой, начались в 2015 году. Позже пара оформила брак, а в 2018 году в семье Овечкина родился сын Сергей.