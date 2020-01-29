Федерера оштрафовали за нецензурную брань на Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер получил штраф от организаторов Australian Open. Победитель 20 турниров Большого шлема должен заплатить 3000 тыс. долларов за нецензурное высказывание.

Во время четвертьфинала против Тенниса Сандгрена швейцарец выругался на смеси немецкого и английского языков. На это обратил внимание линейный арбитр. Главный сделал предупреждение швейцарцу, сообщает Daily Express.

"Если вы слышали, то почему сами не сказали? Судья на линии уверена на сто процентов? Она из Швейцарии? Она уверена, но вы не уверены, хотя дистанция одинаковая. Что вы говорите!" — заявил Федерер во время матча.

Роджер Федерер на Australian Open

Федереру на турнире 2020 года повезло с сеткой. До полуфинала швейцарец дошёл, ни разу не встретившись с теннисистом из топ-40 рейтинга АТР. В предыдущих раундах он обыграл

Стива Джонсона (75-й номер рейтинга);

Филипа Краиновича (41);

Джона Миллмана (47);

Мартона Фучовича (67);

Тенниса Сандгрена (100).

В полуфинале Федерер встретится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Федерер шесть раз выигрывал Australian Open — в 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 и 2018 годах.