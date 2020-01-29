WADA выявило манипуляции со 145 записями о допинг-пробах РУСАДА

Начальник отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер сообщил о том, какие манипуляции проводились с базой данных московской антидопинговой лаборатории. По мнению WADA, операторы произвели манипуляции со 145 записями о допинг-пробах РУСАДА. Всего под подозрения попали 298 случаев изменения данных.

"Были установлены, когда и какие данные изменялись. Не во всех случаях у нас получилось их восстановить. Некоторые изменения проводились задним числом. Для этого базу переставляли на одну и ту же дату на четыре года назад. После этого удалялись разные записи. Мы проанализируем все 298 подозрительных случаев", - проводит DPA слова Юнгера.

Санкции WADA

Ранее WADA обвинило в изменении данных Россию. Исполком агентства принял решение наложить следующие санкции:

запрет на участие сборной России в крупных соревнованиях на 4 года;

запрет на проведение крупных турниров на территории России на 4 года;

лишение статуса соответствия РУСАДА.

РУСАДА не согласилось с санкциями и оспорило решение. Окончательный вердикт по этому делу установит Спортивный арбитражный суд (CAS).