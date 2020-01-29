"Зенит" отправился на сбор в Испанию без Кокорина

"Зенит" отправился на сбор в Испанию. Тренировки команды пройдут в Бенидроме. 1 февраля питерцы сыграют с "Дюделанжем" (Люксембург), 9 февраля — с московским ЦСКА.

На второй сбор с командой отправились 27 игроков. В составе нет Александра Кокорина.

Ранее "Зенит" и "Сочи" договорились об аренде футболиста до конца сезона, но Кокорин отказался переходить в сочинский клуб. Позже поступали противоречивые сведения о будущем нападающего.

Его жена Дарья Валитова в Instagram заявила, что Александра отправляют до конца сезона в команду ПФЛ "Зенит-2". Сообщение опроверг отчим футболиста Кирилл Логинов, а сам форвард ничего не сказал о своём будущем.

Состав "Зенита" на второй сбор в Испании

Вратари:

Михаил Кержаков.

Андрей Лунев.

Александр Васютин.

Защитники:

Вячеслав Караваев.

Игорь Смольников.

Бранислав Иванович.

Ярослав Ракицкий.

Йордан Осорио.

Данила Прохин.

Дуглас Сантос.

Юрий Жирков.

Данил Круговой.

Полузащитники:

Магомед Оздоев.

Леон Мусаев.

Вильмар Барриос.

Далер Кузяев.

Александр Ерохин.

Роберт Мак.

Малком.

Олег Шатов.

Алексей Сутормин.

Кирилл Капленко.

Нападающие: