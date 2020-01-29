"Зенит" отправился на сбор в Испанию. Тренировки команды пройдут в Бенидроме. 1 февраля питерцы сыграют с "Дюделанжем" (Люксембург), 9 февраля — с московским ЦСКА.
На второй сбор с командой отправились 27 игроков. В составе нет Александра Кокорина.
Ранее "Зенит" и "Сочи" договорились об аренде футболиста до конца сезона, но Кокорин отказался переходить в сочинский клуб. Позже поступали противоречивые сведения о будущем нападающего.
Его жена Дарья Валитова в Instagram заявила, что Александра отправляют до конца сезона в команду ПФЛ "Зенит-2". Сообщение опроверг отчим футболиста Кирилл Логинов, а сам форвард ничего не сказал о своём будущем.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.