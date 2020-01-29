Пост Леброна про Коби Брайанта вошёл в топ-10 в истории Instagram

Сообщение баскетболиста НБА Леброна Джеймса, посвященное погибшему Коби Брайанту, вошло в десятку лучших в Instagram по количеству "лайков". На данный момент пост собрал 14,3 миллиона "лайков" и занимает девятое место в истории соцсети.

Ранее "Правда.Ру" публиковала сообщение Леброна Джеймса. В нём баскетболист высказал свои эмоции после потери друга и пообещал продолжать его дело.

"Пожалуйста, дай мне силу с небес и приглядывай за мной! Я еще так много хочу сказать, но просто не могу сделать этого сейчас, потому что не могу справиться со всем этим! До встречи, брат!" - написал Леброн.

Коби Брайант и Леброн Джеймс

Коби и Леброна называли лучшими баскетболистами НБА после Майкла Джордана. Джеймс подписал контракт с "Лейкерс" в 2018 году во многом благодаря Брайанту, который всю карьеру провёл в Лос-Анджелесе.

Коби провёл 1346 матчей, набирая в среднем за игру 25 очков. За день до смерти Брайанта в списке снайперов НБА его обошёл Леброн Джеймс. Последним постом Коби в Instagram стали поздравления в адрес Леброна.