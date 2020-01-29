Фанаты "Манчестер Юнайтед" напали на дом вице-президента клуба

Болельщики "Манчестер Юнайтед" атаковали дом вице-президента клуба Эда Вудворда. Около 20 фанатов приехали в графство Чешир, чтобы поговорить с функционером. Вудворд к болельщикам не вышел, из-за чего фанаты бросили горящий файер ему во двор, сообщает Goal.com.

Реакция "Манчестер Юнайтед"

"Фанаты, выражающие свое мнение, это одно, но ущерб имуществу и намерение поставить под угрозу жизнь - совсем другое, здесь нельзя найти оправданий. Мы знаем, что футбольный мир объединится с нами. Работа с полицией Манчестера уже начата, виновники получат уголовное наказание и пожизненный запрет на посещение стадиона", - говорится в заявлении "МЮ" на официальном сайте.

Эд Вудворд

Фанаты считают Вудворда причиной неудачных результатов "МЮ". На своём посту он работает с 2013 года. Команда за семь лет ни разу не выиграла премьер-лигу, но по разу завоевала Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии и выиграла Лигу Европы.

В настоящий момент "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице с отставанием от лидирующего "Ливерпуля" в 33 очка. В среду команда сыграет ответный матч полуфинала Кубка лиги против "Манчестер Сити". В первой игре "дьяволы" проиграли со счётом 1:3.