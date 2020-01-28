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"Локомотив" подал иск в суд на бывшего президента клуба

Спорт » Командные виды » Футбол

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус выступит ответчиком в суде по иску футбольного клуба. Железнодорожники предъявили претензии на 144 млн рублей. Об этом стало известно из картотеки дел арбитражного суда Москвы.

РБК обратился за комментариями в клуб, но пресс-служба и гендиректор Василий Кикнадзе не смогли дать ответа. Сам Геркус также пока не отреагировал на сообщение.

Илья Геркус

Геркус с 2008 по 2015 год работал в "Зените". Параллельно трудился в компании "Лига-ТВ", которая запустила телеканал "Наш футбол" (сейчас - "Матч Премьер").

В 2016 году стал президентом "Локомотива". Под его руководством клуб стал чемпионом России и обладателем Кубка России. В декабре 2018 года ушёл из клуба.

Геркуса называли претендентом на пост президента РПЛ. На этот пост был переизбран Сергей Прядкин.

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