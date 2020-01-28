Коби Брайант никогда не летал с женой на вертолёте по брачному договору

Журнал People узнал о договорённости между легендой НБА Коби Брайантом и его женой Ванессой по поводу полётов на вертолёте. По брачному договору пара никогда не садилась в вертолёт вместе, чтобы не оставлять детей сиротами, сообщил источник, знакомый с семьей погибшего баскетболиста.

Брайант использовал вертолёт на протяжении нескольких лет. Спортсмен всегда пользовался услугами одного пилота - Ары Зобаяна. Именно он находился за штурвалом в день катастрофы

Крушение вертолёта Коби Брайанта

Вертолёт с Брайантом на борту разбился о скалы около Лос-Анджелеса. По предварительной версии причиной трагедии стала плохая видимость из-за тумана.

Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь и ещё семь человек. Поисковая группа на данный момент нашла останки тел трёх человек. К расследованию трагедии привлечены лучшие специалисты ФБР и других служб.