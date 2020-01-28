Александра Емельяненко выпустили на свободу

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вышел на свободу из ИВС города Анапа. Спортсмена возле учреждения ожидала толпа людей, которые фотографировали его и пытались сделать селфи, сообщают "Кубанские новости".

Спортсмен провёл под арестом семь суток. Он был помещён в ИВС по админстатье за мелкое хулиганство. Ранее Емельяненко устроил пьяный дебош на базе отдыха "Спорт". Там боец готовился к поединку против Магомеда Исмаилова, который состоится 3 апреля в Москве. Организаторы поединка сообщили, что история с арестом не повлияет на проведение боя.

Предыдущий арест Емельяненко

Это второй арест спортсмена за год. В марте 2019 года Емельяненко устроил ДТП и скрылся с места преступления. Он находился в нетрезвом состоянии и угрожал полицейским, которые пытались его задержать. Тогда спортсмен получил 10 суток. Также он был лишён прав на 1,5 года.