Отчим Кокорина опроверг заявление его жены

Кирилл Логинов, отчим и агент футболиста Александра Кокорина опроверг заявление жены игрока Дарьи Валитовой о его будущем. Ранее девушка в Instagram оставила сообщение о том, что игрок отправлен в "Зенит-2".

С комментарием Логинова ситуация вокруг Кокорина стала ещё более запутанной. Отчим футболиста заявил, что не знает, кто такая Дарья Валитова.

"Я не комментирую заявления Дарьи Валитовой. Это неправда. Я понятия не имею, кто это. Мне это неинтересно", - заявил Логинов в комментарии Sport24.

Вместе с тем, сам Кокорин ранее подтвердил информацию о том, что он не едет на сборы с "Зенитом". Футболист отказался переходить в "Сочи" на правах аренды и теперь будет тренироваться в "Зените-2", который выступает в третьем по силе дивизионе ПФЛ.

Ситуация вокруг Кокорина

21 января "Сочи" объявил о договорённости с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб несмотря на уговоры владельца команды Бориса Ротенберга.

Главный тренер Сергей Семак и футболисты "Зенита" поддержали Кокорина. Наставник заявил, что рассчитывает на игрока, а партнёры по команде доверили ему капитанскую повязку на товарищеский матч.